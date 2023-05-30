Медведев: неделю буду думать об этом матче, но пока не вижу, где допустил ошибки

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался после сенсационного поражения в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2023 с бразильцем Тьяго Уайлдом (172-й в рейтинге ATP) – 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6.

«Это был тяжёлый матч. Я не буду его пересматривать, но у меня ощущение, что соперник сыграл хорошо. Я сыграл не так уж и плохо, но он – действительно хорошо. Как всегда, происходит одно и то же. Если он продолжит так играть, то к концу года, думаю, будет в топ-30. Однако последний, про кого я так говорил, не сумел этого достигнуть. Но в любом случае здорово, что сегодня он так сыграл. Я искренне надеюсь, что он продолжит в том же духе – иначе буду разочарован. Буду думать: «Почему именно сегодня? Почему не через два дня?»

Ветер? Да, было тяжело, но ничего не поделаешь, это часть игры. С такими тяжёлыми мячами было трудно адаптироваться к ветру. Мне кажется, этот мяч даёт преимущество тем, кто сильно использует запястье в игре – например, сегодняшнему сопернику, Карлосу, Стефаносу. Они могут легче разгонять мяч, а я – нет. Сегодня всё так и было. Он контролировал почти все розыгрыши, а я мучился – особенно против ветра.

Конечно же, я разочарован. Неделю буду думать об этом матче, но сейчас не вижу, где допустил ошибки. Да, были двойные, но ветер сегодня такой безумный, что подавать действительно непросто», — сказал Медведев на пресс-конференции.