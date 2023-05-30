Видеообзор уверенной победы Елены Рыбакиной на старте «Ролан Гаррос»

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина ожидаемо не испытала проблем в матче первого круга грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции. На старте «Ролан Гаррос» четвёртая сеяная Рыбакина за 1 час 21 минуту уверенно обыграла представительницу Чехии Бренду Фрухвиртову, начавшую соревнования с квалификации, со счётом 6:4, 6:2.

Рыбакина девять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. Фрухвиртова не подала ни одного эйса, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

Для Рыбакиной это уже пятый «Ролан Гаррос». Лучший на данный момент результат Елена показала в 2021 году, когда она дошла до четвертьфинала турнира.

Во втором круге Рыбакина сыграет с ещё одной представительницей Чехии Линдой Носковой.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Roland-Garros. Права на видео принадлежат Roland-Garros (ITF).