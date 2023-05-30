Видеообзор уверенной победы Елены Рыбакиной на старте «Ролан Гаррос»

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина ожидаемо не испытала проблем в матче первого круга грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции. На старте «Ролан Гаррос» четвёртая сеяная Рыбакина за 1 час 21 минуту уверенно обыграла представительницу Чехии Бренду Фрухвиртову, начавшую соревнования с квалификации, со счётом 6:4, 6:2.
Рыбакина девять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. Фрухвиртова не подала ни одного эйса, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.
Для Рыбакиной это уже пятый «Ролан Гаррос». Лучший на данный момент результат Елена показала в 2021 году, когда она дошла до четвертьфинала турнира.
Во втором круге Рыбакина сыграет с ещё одной представительницей Чехии Линдой Носковой.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Roland-Garros. Права на видео принадлежат Roland-Garros (ITF).
- 30 мая 2023
-
22:07
-
21:49
-
21:39
-
21:27
-
21:26
-
21:13
-
21:01
-
20:38
-
20:38
-
20:26
-
20:21
-
20:17
-
20:09
-
19:54
-
19:40
-
19:40
-
19:33
-
19:32
-
19:24
-
19:20
-
19:17
-
19:06
-
18:52
-
18:38
-
18:18
-
18:14
-
18:08
-
18:06
-
17:58
-
17:49
-
17:40
-
17:38
-
17:28
-
17:04
-
16:48