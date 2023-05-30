Видеообзор первой победы Мирры Андреевой на взрослом турнире «Большого шлема»

16-летняя российская теннисистка, 143-я ракетка мира Мирра Андреева одержала дебютную победу в основной сетке взрослых турниров «Большого шлема». В первом круге турнира «Ролан Гаррос» Андреева обыграла американку Элисон Риске со счётом 6:2, 6:1.
Ранее Мирра Андреева участвовала только в юниорских турнирах «Большого шлема»: на «Ролан Гаррос» и US Open среди девушек в 2022 году теннисистка проиграла в четвертьфинале, а на юниорском Открытом чемпионате Австралии в финале уступила другой россиянке, Алине Корнеевой.
Для первой победы на взрослых турнирах «Большого шлема» 16-летней Мирре Андреевой потребовалось всего 56 минут. Во втором круге россиянка встретится с 79-й ракеткой мира из Франции Диан Парри.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.
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