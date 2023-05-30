Эрика Андреева не сумела выйти во второй круг «Ролан Гаррос», уступив Эмме Наварро

Российская теннисистка Эрика Андреева не сумела выйти во второй круг грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции. В матче первого круга «Ролан Гаррос» Андреева, попавшая в основную сетку в качестве лаки-лузера, уступила американке Эмме Наварро, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 2:6, 6:3, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.

Андреева один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Наварро не подала ни одного эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

Обе теннисистки дебютировали в основной сетке Открытого чемпионата Франции.

Следующей соперницей Наварро станет канадка Бьянка Андрееску.