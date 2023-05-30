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Эрика Андреева не сумела выйти во второй круг «Ролан Гаррос», уступив Эмме Наварро

Эрика Андреева не сумела выйти во второй круг «Ролан Гаррос», уступив Эмме Наварро
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Российская теннисистка Эрика Андреева не сумела выйти во второй круг грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции. В матче первого круга «Ролан Гаррос» Андреева, попавшая в основную сетку в качестве лаки-лузера, уступила американке Эмме Наварро, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 2:6, 6:3, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.

Андреева один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Наварро не подала ни одного эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

Обе теннисистки дебютировали в основной сетке Открытого чемпионата Франции.

Следующей соперницей Наварро станет канадка Бьянка Андрееску.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
30 мая 2023, вторник. 20:50 МСК
Эрика Андреева
147
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 4
6 		3 6
         
Эмма Наварро
75
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Комментарии
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