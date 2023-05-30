Медведев: я рад концу грунтового сезона. Может, кому-то нравится, но мне нет

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вновь высказался о своём отношении к грунтовому покрытию после поражения в матче первого круга «Ролан Гаррос» с бразильцем Тьяго Уайлдом (172-й в рейтинге ATP) — 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6.

«Ничего не изменилось – я счастлив, когда грунтовый сезон заканчивается. Так что я снова счастлив. Неважно – один раз в четверти, один раз в четвёртом раунде, много раз в первом раунде.

Сегодня опять из-за ветра и сухого корта у меня с третьего гейма был полон рот грунта. Мне это не нравится. Может, кто-то любит есть грунт и чтобы он был в носках, в кроссовках, в сумках… Белые носки после грунтового сезона вообще можно выкидывать. Может, кому-то это нравится, а мне нет. Рад, что я его закончил, теперь хорошо отдохну. Надо искать позитив. В ближайшие дни буду много отдыхать. Пусть я и хотел подольше задержаться в Париже, даже несмотря на то, что тут грунт, сейчас впереди следующие вызовы», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.