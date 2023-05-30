«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 30 мая

Во вторник, 30 мая, прошёл третий игровой день турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос». Первая ракетка России Даниил Медведев сенсационно покинул текущий розыгрыш соревнований, уступив в матче первого круга бразильцу Тьяго Уайлду. В других матчах игрового дня обошлось без особо неожиданных результатов: Так, четвёртая ракетка мира из Норвегии Каспер Рууд и шестой номер мирового рейтинга датчанин Хольгер Руне вышли в следующую стадию. Победы в своих матчах также удалось добиться амриканцу Тейлору Фритцу и представителю Германии Александру Звереву.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами мужских матчей третьего игрового дня на Открытом чемпионате Франции.

«Ролан Гаррос». Мужчины. Первый круг. 30 мая

Элиас Имер (Швеция, Q) – Каспер Рууд (Норвегия, 4) – 4:6, 3:6, 2:6.

Александр Зверев (Германия, 22) – Ллойд Джордж Харрис (ЮАР, SR) – 7:6 (8:6), 7:6 (7:0), 6:1.

Александр Бублик (Казахстан) – Джулио Цеппьери (Италия, Q) – 0:6, 6:4, 6:4, 3:6, 5:7.

Тьяго Уайлд (Бразилия, Q) – Даниил Медведев (Россия, 2) – 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4.

Хольгер Руне (Дания, 6) – Кристофер Юбэнкс (США) – 6:4, 3:6, 7:6 (7:2), 6:2.

Майкл Ммо (США) – Тейлор Фритц (США, 9) – 2:6, 1:6, 1:6.

Тимофей Скатов (Казахстан, Q) – Григор Димитров (Болгария, 28) – 0:6, 3:6, 2:6.