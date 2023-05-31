Определились пары второго круга «Ролан Гаррос» — 2023 в женском одиночном разряде

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На «Ролан Гаррос» — 2023 завершились все матчи первого круга в женском одиночном разряде и стали известны пары второго раунда. Среди продолжающих борьбу на турнире теннисисток 11 россиянок.

«Ролан Гаррос». Пары второго круга. Женщины

Ига Свёнтек (Польша, 1) – Клэр Лю (США)

Ребекка Петерсон (Швеция) – Синьюй Ван (Китай)

Бьянка Андрееску (Канада) – Эмма Наварро (США, WC)

Лорен Дэвис (США) – Леся Цуренко (Украина)

Анна Шмидлова (Словакия) – Алёна Большова (Испания, LL)

Кейла Дей (США, Q) – Мэдисон Кис (США, 20)

Диан Парри (Франция, WC) – Мирра Андреева (Россия, Q)

Юлия Грабер (Австрия) – Кори Гауфф (США, 6)

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Линда Носкова (Чехия)

Сара Соррибес-Тормо (Испания) – Петра Мартич (Хорватия)

Екатерина Александрова (Россия, 23) – Анна-Лена Фридзам (Германия)

Диана Шнайдер (Россия) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14)

Элизабетта Коччаретто (Италия) – Симона Вальтерт (Швейцария, Q)

Бернарда Пера (США) – Донна Векич (Хорватия, 22)

Ясмине Паолине (Италия) – Ольга Данилович (Сербия, Q)

Осеан Доден (Франция) – Онс Жабер (Тунис, 7)

Каролина Мухова (Чехия) – Надия Подороска (Аргентина)

Сара Эррани (Италия) – Ирина Бегу (Румыния, 27)

Лейла Фернандес (Канада) – Клара Таусон (Дания, Q)

Леолия Жанжан (Франция, WC) – Элина Аванесян (Россия, LL)

Людмила Самсонова (Россия, 15) – Анастасия Павлюченкова (Россия)

Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) – Анастасия Потапова (Россия, 24).

Элисе Мертенс (Бельгия, 28) – Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия, LL)

Камила Джорджи (Италия) – Джессика Пегула (США, 3)

Каролин Гарсия (Франция, 5) – Анна Блинкова (Россия)

Сторм Хантер (Австралия, Q) – Элина Свитолина (Украина)

Елена Остапенко (Латвия, 17) – Питон Стирнс (США)

Маркета Вондроушова (Чехия) – Дарья Касаткина (Россия, 9)

Слоан Стивенс (США) – Варвара Грачёва (Россия)

Юлия Путинцева (Казахстан) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 19).

Магдалена Фрех (Польша) – Камилла Рахимова (Россия)

Ирина Шиманович (Беларусь, Q) – Арина Соболенко (Беларусь, 2)