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Определились пары второго круга «Ролан Гаррос» — 2023 в женском одиночном разряде

Определились пары второго круга «Ролан Гаррос» — 2023 в женском одиночном разряде
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На «Ролан Гаррос» — 2023 завершились все матчи первого круга в женском одиночном разряде и стали известны пары второго раунда. Среди продолжающих борьбу на турнире теннисисток 11 россиянок.

«Ролан Гаррос». Пары второго круга. Женщины

Ига Свёнтек (Польша, 1) – Клэр Лю (США)
Ребекка Петерсон (Швеция) – Синьюй Ван (Китай)
Бьянка Андрееску (Канада) – Эмма Наварро (США, WC)
Лорен Дэвис (США) – Леся Цуренко (Украина)
Анна Шмидлова (Словакия) – Алёна Большова (Испания, LL)
Кейла Дей (США, Q) – Мэдисон Кис (США, 20)
Диан Парри (Франция, WC) – Мирра Андреева (Россия, Q)
Юлия Грабер (Австрия) – Кори Гауфф (США, 6)
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Линда Носкова (Чехия)
Сара Соррибес-Тормо (Испания) – Петра Мартич (Хорватия)
Екатерина Александрова (Россия, 23) – Анна-Лена Фридзам (Германия)
Диана Шнайдер (Россия) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14)
Элизабетта Коччаретто (Италия) – Симона Вальтерт (Швейцария, Q)
Бернарда Пера (США) – Донна Векич (Хорватия, 22)
Ясмине Паолине (Италия) – Ольга Данилович (Сербия, Q)
Осеан Доден (Франция) – Онс Жабер (Тунис, 7)
Каролина Мухова (Чехия) – Надия Подороска (Аргентина)
Сара Эррани (Италия) – Ирина Бегу (Румыния, 27)
Лейла Фернандес (Канада) – Клара Таусон (Дания, Q)
Леолия Жанжан (Франция, WC) – Элина Аванесян (Россия, LL)
Людмила Самсонова (Россия, 15) – Анастасия Павлюченкова (Россия)
Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) – Анастасия Потапова (Россия, 24).
Элисе Мертенс (Бельгия, 28) – Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия, LL)
Камила Джорджи (Италия) – Джессика Пегула (США, 3)
Каролин Гарсия (Франция, 5) – Анна Блинкова (Россия)
Сторм Хантер (Австралия, Q) – Элина Свитолина (Украина)
Елена Остапенко (Латвия, 17) – Питон Стирнс (США)
Маркета Вондроушова (Чехия) – Дарья Касаткина (Россия, 9)
Слоан Стивенс (США) – Варвара Грачёва (Россия)
Юлия Путинцева (Казахстан) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 19).
Магдалена Фрех (Польша) – Камилла Рахимова (Россия)
Ирина Шиманович (Беларусь, Q) – Арина Соболенко (Беларусь, 2)

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