Четверо из пяти российских теннисистов вышли во второй круг «Ролан Гаррос»

Во вторник, 30 мая, прошёл третий игровой день турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос», по итогам которого были сыграны заключительные матчи первого круга соревнований.

Среди российских теннисистов в следующую стадию турнира не удалось пройти только Даниилу Медведеву, сенсационно уступившему на старте турнира 172-й ракетке мира, бразильцу Тьяго Уайлду. Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Александр Шевченко, в свою очередь, довели свои матчи до победы.

Все результаты россиян в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023

Александр Шевченко (Россия) — Оскар Отте (Германия) – 7:5, 4:6, 6:1, 7:6 (7:2).

Карен Хачанов (Россия) — Констан Летьен (Франция) – 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3.

Андрей Рублёв (Россия) — Ласло Джере (Сербия) – 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

Аслан Карацев (Россия) — Алексей Попырин (Австралия) – 6:3, 6:7, 6:1, 6:2.

Тьяго Уайлд (Бразилия) – Даниил Медведев (Россия) – 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4.