«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 31 мая

Сегодня, 31 мая, на Открытом чемпионате Франции — 2023 начнутся матчи второго круга в женском одиночном разряде. На корт в том числе выйдут россиянки Анастасия Потапова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Анна Блинкова, Варвара Грачёва, Камилла Рахимова и Элина Аванесян.
Расписание 4-го дня «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде
(примерное начало матчей по московскому времени)
12:00 Сторм Хантер (Австралия, Q) – Элина Свитолина (Украина)
12:00 Елена Остапенко (Латвия, 17) – Питон Стирнс (США)
12:45 Камила Джорджи (Италия) – Джессика Пегула (США, 3)
13:30 Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) – Анастасия Потапова (Россия, 24).
13:30 Людмила Самсонова (Россия, 15) – Анастасия Павлюченкова (Россия)
14:00 Маркета Вондроушова (Чехия) – Дарья Касаткина (Россия, 9)
14:15 Каролин Гарсия (Франция, 5) – Анна Блинкова (Россия)
15:30 Ирина Шиманович (Беларусь, Q) – Арина Соболенко (Беларусь, 2)
15:30 Слоан Стивенс (США) – Варвара Грачёва (Россия)
17:00 Магдалена Фрех (Польша) – Камилла Рахимова (Россия)
17:30 Леолия Жанжан (Франция, WC) – Элина Аванесян (Россия, LL)
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