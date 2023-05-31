Видеообзор победы Иги Свёнтек в матче первого круга «Ролан Гаррос» с Бушкэ

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек уверенно вышла во второй круг грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции. В матче первого круга соревнований Свёнтек уверенно обыграла испанку Кристину Бушкэ со счётом 6:4, 6:0.
Общая продолжительность матча составила 1 час 13 минут. Свёнтек один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов. Бушкэ подала один эйс, дважды ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.
Права на видео принадлежат Eurosport. Видео доступно на канале Eurosport Tennis.
В следующем раунде соревнований «Большого шлема» во Франции Ига Свёнтек сразится с американкой Клэр Лю.
Свёнтек — действующая чемпионка «Ролан Гаррос», также она выигрывала турнир в 2020 году.
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.
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