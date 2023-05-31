«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 31 мая

Сегодня, 31 мая, на Открытом чемпионате Франции — 2023 начнутся матчи второго круга в мужском одиночном разряде. На корт в том числе выйдут россияне Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Александр Шевченко.
Расписание 4-го дня «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде
(примерное начало матчей по московскому времени)
12:00 Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Стефанос Циципас (Греция, 5)
12:00 Себастьян Офнер (Австрия, Q) — Себастьян Корда (США, 24)
12:00 Фабио Фоньини (Италия) — Джэйсон Каблер (Австралия)
13:30 Стэн Вавринка (Швейцария) — Танаси Коккинакис (Австралия, WC)
13:30 Диего Шварцман (Аргентина) — Нуну Боргес (Португалия)
13:30 Лоренцо Сонего (Италия) — Уго Умбер (Франция)
15:00 Таллон Грикспор (Нидерланды) — Хуберт Хуркач (Польша, 13)
15:00 Маттео Арнальди (Италия, LD) — Денис Шаповалов (Канада, 26)
15:30 Корентен Муте (Франция) — Андрей Рублёв (Россия, 7)
15:30 Карен Хачанов (Россия, 11) — Раду Албот (Молдавия, Q)
15:30 Роберто Баутиста-Агут (Испания, 19) — Хуан-Пабло Варильяс (Перу)
15:45 Карлос Алькарас (Испания, 1) — Таро Дэниэл (Япония)
17:00 Люка Пуй (Франция, Q) — Кэмерон Норри (Великобритания, 14)
17:00 Лоренцо Музетти (Италия, 17) — Александр Шевченко (Россия)
17:00 Люка Ван Аш (Франция) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 29)
21:15 Новак Джокович (Сербия, 3) — Мартон Фучович (Венгрия)
- 31 мая 2023
-
09:00
-
08:00
-
01:27
-
00:46
-
00:35
-
00:22
-
00:21
- 30 мая 2023
-
23:51
-
23:38
-
23:25
-
23:10
-
22:59
-
22:46
-
22:38
-
22:07
-
21:49
-
21:39
-
21:27
-
21:26
-
21:13
-
21:01
-
20:38
-
20:38
-
20:26
-
20:21
-
20:17
-
20:09
-
19:54
-
19:40
-
19:40
-
19:33
-
19:32
-
19:24
-
19:20
-
19:17