«Делал всё, что мог, играл не так уж и плохо. Не получилось». Медведев — о «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев, вторая ракетка мира, прокомментировал своё поражение в первом круге «Ролан Гаррос» и поделился планами на ближайшие недели.
«Я старался, но я чувствовал, что всю игру, кроме третьего сета, где соперник стал чуть хуже играть, он вёл в матче. Потому что очень тяжёлые мячи, ветер, а ему их проще разгонять с его техникой и стилем игры, чем мне. Мне было очень тяжело играть в атакующий теннис сегодня, к сожалению, при том, что я пытался. Но ужас, какие тяжёлые мячи, мне всегда тяжело их разгонять, будь то хард или грунт.
И, соответственно, в пятом сете я понимал, что он может и занервничать. Я боролся, старался, два раза отыграл брейк. Мог ли я сыграть лучше на моей подаче? Мог. Мог ли подать больше эйсов и сделать меньше двойных ошибок? Это спорт, теннис, иногда, к сожалению, поражения бывают. Опять же, играл Тьяго Уайлд круто, поэтому — бывает.
Да, грунт для меня — отрезок сезона. Естественно, я люблю побеждать и ненавижу проигрывать, всегда стараюсь сыграть хорошо. Даже если я ору, что не хочу здесь играть, я всегда хочу выиграть. В этом году получилось сыграть нереально круто — по факту, и если в предыдущие годы, когда я проигрывал, мне казалось, что всё ужасно, то сегодня я делал всё, что мог, играл не так уж и плохо, старался, бегал, скользил. Не получилось. Но я рад, что грунта больше пока что не будет (улыбается).
Сейчас будет, наверное, семейный отдых. Мы пока не решили. Тут возможно всё (смеётся): может быть, активный отдых, пассивный, дома можно просто остаться. С другой стороны — это только неделя, потому что потом нужно готовиться к травяному сезону. Как-то отдохну, надеюсь, всё будет круто», — приводит слова Медведева YouTube-канал «Больше!»
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