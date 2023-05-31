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Где случится главная сенсация дня на «Ролан Гаррос»?

Где случится главная сенсация дня на «Ролан Гаррос»?
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Сегодня, 31 мая, пройдут матчи второго круга в мужском и женском одиночном разряде, а также состоятся встречи первого круга в парном разряде и миксте на Открытом чемпионате Франции — 2023.

Свои матчи проведут грек Стефанос Циципас, российские спортсмены Андрей Рублёв и Карен Хачанов, испанец Карлос Алькарас, сербский теннисист Новак Джокович, белоруска Арина Соболенко, а также россиянки Анна Блинкова и Дарья Касаткина.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: где случится главная сенсация дня на «Ролан Гаррос»?

Принять участив опросе можно, перейдя по ссылке.

Напомним, «Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня 2023 года в Париже (Франция). Действующими чемпионами турнира в одиночном разряде являются испанец Рафаэль Надаль и польская теннисистка Ига Свёнтек.

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