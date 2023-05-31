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Анастасия Потапова — Маяр Шериф: текстовая трансляция матча второго круга «Ролан Гаррос»

Анастасия Потапова — Маяр Шериф: текстовая трансляция матча второго круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 31 мая, состоится матч второго круга «Ролан Гаррос», в котором сыграет российская теннисистка, 25-я ракетка мира Анастасия Потапова. Её соперницей будет египтянка Маяр Шериф Ахмед Шериф, занимающая 54-ю строчку рейтинга WTA. Матч поставлен вторым запуском на корте №12 и начнётся приблизительно в 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Анастасии Потаповой и Маяр Шериф во втором круге «Ролан Гаррос».

Ранее у теннисисток не было личных встреч. В грунтовом сезоне в 2023 году российская теннисистка выходила в полуфинал турнира в Штутгарте, играла в третьем круге турниров в Мадриде и в Риме. Маяр Шериф в этом сезоне на грунте выходила в четвертьфинал Мадрида, играла во втором круге в Рабате и вылетала из первого круга турниров в Чарльстоне и Риме.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 14:10 МСК
Маяр Шериф Ахмед Шериф
54
Египет
Маяр Шериф Ахмед Шериф
М. Шериф
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анастасия Потапова
25
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
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