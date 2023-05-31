Анастасия Потапова — Маяр Шериф: текстовая трансляция матча второго круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 31 мая, состоится матч второго круга «Ролан Гаррос», в котором сыграет российская теннисистка, 25-я ракетка мира Анастасия Потапова. Её соперницей будет египтянка Маяр Шериф Ахмед Шериф, занимающая 54-ю строчку рейтинга WTA. Матч поставлен вторым запуском на корте №12 и начнётся приблизительно в 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Анастасии Потаповой и Маяр Шериф во втором круге «Ролан Гаррос».

Ранее у теннисисток не было личных встреч. В грунтовом сезоне в 2023 году российская теннисистка выходила в полуфинал турнира в Штутгарте, играла в третьем круге турниров в Мадриде и в Риме. Маяр Шериф в этом сезоне на грунте выходила в четвертьфинал Мадрида, играла во втором круге в Рабате и вылетала из первого круга турниров в Чарльстоне и Риме.