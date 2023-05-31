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Веснина: вылет Медведева с «Ролан Гаррос» — это не трагедия. Даня не был главным фаворитом

Веснина: вылет Медведева с «Ролан Гаррос» — это не трагедия. Даня не был главным фаворитом
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Российская теннисистка, олимпийская чемпионка, победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина высказалась о поражении россиянина Даниила Медведева в матче первого круга «Ролан Гаррос».

«Это «Ролан Гаррос», где нет слабых соперников. Здесь все умеют играть. Тьяго Уайлд прыгнул выше головы, провёл свой лучший матч в карьере. Но стоит отметить грунтовый сезон Медведева: просто шикарно отыграл всю весну, выиграл свой первый титул на земле. Его вылет с «Ролан Гаррос» — это не трагедия, а просто рабочий момент. Даня не был главным фаворитом на победу в Париже, поэтому ничего страшного не произошло.

Сейчас Медведеву нужно отлично подготовиться к Уимблдону. Впереди турниры на траве, а на этом покрытии у Даниила отличные перспективы на успех», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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