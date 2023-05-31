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Олимпийский комитет Косова потребовал возбудить дисциплинарное дело против Джоковича

Олимпийский комитет Косова потребовал возбудить дисциплинарное дело против Джоковича
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Олимпийский комитет Косова потребовал возбуждения дисциплинарного дела против сербского теннисиста Новака Джоковича, написавшего на камере после победы в первом круге «Ролан Гаррос»: «Косово – сердце Сербии. Остановите насилие». Обращение направлено в Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом сообщает Reuters.

«Новак Джокович в очередной раз способствовал пропаганде сербских националистов и использовал для этого спортивную платформу. Дальнейшие послематчевые заявления, сделанные такой публичной фигурой без какого-либо чувства раскаяния, напрямую приводят к повышению уровня напряжённости и насилия между двумя странами», — говорится в заявлении президента Олимпийского комитета Косова (КОК) Исмета Красники.

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