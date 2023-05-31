Хромачёва и Носкова вышли во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Панову и Сизикову

Российская теннисистка Ирина Хромачёва, выступающая в парном разряде с чешкой Линдой Носковой, вышла во второй круг «Ролан Гаррос». Российско-чешский дуэт в двух сетах обыграл россиянок Александру Панову и Яну Сизикову. Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Спортсменки провели на корте 1 час 12 минут. Хромачёва и Носкова за это время выполнили два эйса, реализовала четыре брейк-пойнта из семи и допустили две двойные ошибки. На счету Пановой и Сизиковой два реализованных брейк-пойнта из трёх и одна двойная ошибка.

Во втором круге парного разряда российско-чешский дуэт сыграет с победительницами матча Кэролайн Доулхайд (США) и Юле Нимайер (Германия) — Мию Като (Япония) и Алдила Сутджиади (Индонезия).