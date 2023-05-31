Хромачёва и Носкова вышли во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Панову и Сизикову
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Российская теннисистка Ирина Хромачёва, выступающая в парном разряде с чешкой Линдой Носковой, вышла во второй круг «Ролан Гаррос». Российско-чешский дуэт в двух сетах обыграл россиянок Александру Панову и Яну Сизикову. Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:4, 6:4.
Спортсменки провели на корте 1 час 12 минут. Хромачёва и Носкова за это время выполнили два эйса, реализовала четыре брейк-пойнта из семи и допустили две двойные ошибки. На счету Пановой и Сизиковой два реализованных брейк-пойнта из трёх и одна двойная ошибка.
Во втором круге парного разряда российско-чешский дуэт сыграет с победительницами матча Кэролайн Доулхайд (США) и Юле Нимайер (Германия) — Мию Като (Япония) и Алдила Сутджиади (Индонезия).
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
31 мая 2023, среда. 12:05 МСК
Ирина Хромачёва
Линда Носкова
И. Хромачёва Л. Носкова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|4
Александра Панова
Яна Сизикова
А. Панова Я. Сизикова
Комментарии
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11:21
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11:02
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10:54
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10:34
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