Карен Хачанов — Раду Албот: текстовая трансляция матча второго круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 31 мая, пройдёт матч второго круга «Ролан Гаррос», в котором за выход в следующую стадию будет бороться российский теннисист Карен Хачанов, 11-я ракетка мира. Он сыграет с 113-й ракеткой мира из Молдавии Раду Алботом. Встреча теннисистов поставлена третьим запуском на корте №6, она начнётся приблизительно в 16:20 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карена Хачанова и Раду Албота во втором круге «Ролан Гаррос».
Ранее у теннисистов не было личных встреч. Раду Албот является квалифайером Открытого чемпионата Франции. В этом сезоне на грунтовых турнирах спортсмен выходил во второй круг Баня-Луки и играл в первом круге в Эшториле. Карен Хачанов же выходил во второй круг Рима, третий круг турниров в Монте-Карло и Барселоне и играл в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.
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