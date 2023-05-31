Видеообзор поражения Виктории Азаренко в матче первого круга «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла в матче первого круга Открытого чемпионата Франции — 2023 с канадской спортсменкой Бьянкой Андрееску и покинула турнир. Встреча продлилась 2 часа 30 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:4 в пользу представительницы Канады.

Азаренко ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 16 брейк-пойнтов. Андрееску подала пять эйсов, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

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Во втором круге Андрееску сыграет с представительницей США Эммой Наварро, получившей уайлд-кард от организаторов. «Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня в Париже (Франция).