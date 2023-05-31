Стефанос Циципас уверенно вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Греческий теннисист Стефанос Циципас, пятая ракетка мира, в трёх сетах второго круга одержал победу над 57-й ракеткой мира из Испании Роберто Карбальес-Баэной. Встреча спортсменов проходила на корте Сюзанн Ленглен и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.

Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут. За это время Стефанос Циципас выполнил шесть эйсов, реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти и допустил пять двойных ошибок. На счету его соперника два реализованных брейк-пойнта из трёх и две двойные ошибки.

В третьем круге соперником греческого спортсмена станет победитель встречи между Диего Шварцманом (Аргентина) и Нуну Боргесом (Португалия). Их матч пройдёт сегодня, 31 мая, днём на корте №9.