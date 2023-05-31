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Циципас: за эти годы я получил много поддержки и любви на «Ролан Гаррос»

Циципас: за эти годы я получил много поддержки и любви на «Ролан Гаррос»
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Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас поделился впечатлениями от «Ролан Гаррос» в интервью на корте после выхода в третий круг соревнований.

«Мне нравятся отскоки и то, как мяч движется, когда вот так солнечно. В этом году было несколько случаев, когда шёл небольшой дождь, и это меня не очень устраивало, но я действительно наслаждаюсь такими солнечными днями, как этот.

Публика была великолепной, на корте Сюзанн Ленглен она всегда великолепна. За эти годы я получил много поддержки и любви на «Ролан Гаррос, здесь всегда ко мне хорошо относились», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.

Стефанос Циципас сегодня, 31 мая, одержал победу во втором круге Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах обыграв испанца Роберто Карбальес-Баэну.

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