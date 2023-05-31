Циципас: за эти годы я получил много поддержки и любви на «Ролан Гаррос»

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас поделился впечатлениями от «Ролан Гаррос» в интервью на корте после выхода в третий круг соревнований.
«Мне нравятся отскоки и то, как мяч движется, когда вот так солнечно. В этом году было несколько случаев, когда шёл небольшой дождь, и это меня не очень устраивало, но я действительно наслаждаюсь такими солнечными днями, как этот.
Публика была великолепной, на корте Сюзанн Ленглен она всегда великолепна. За эти годы я получил много поддержки и любви на «Ролан Гаррос, здесь всегда ко мне хорошо относились», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.
Стефанос Циципас сегодня, 31 мая, одержал победу во втором круге Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах обыграв испанца Роберто Карбальес-Баэну.
- 31 мая 2023
-
15:13
-
15:11
-
14:51
-
14:28
-
14:12
-
14:04
-
13:58
-
13:44
-
13:29
-
13:21
-
13:08
-
12:57
-
12:25
-
12:14
-
11:58
-
11:58
-
11:43
-
11:34
-
11:21
-
11:02
-
10:54
-
10:34
-
10:30
-
10:16
-
10:09
-
09:56
-
09:52
-
09:22
-
09:00
-
08:00
-
01:27
-
00:46
-
00:35
-
00:22
-
00:21