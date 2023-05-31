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Александр Шевченко — Лоренцо Музетти: текстовая трансляция матча 2-го круга «Ролан Гаррос»

Александр Шевченко — Лоренцо Музетти: текстовая трансляция матча 2-го круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 31 мая, в матче второго круга «Ролан Гаррос» сыграет российский теннисист, 87-я ракетка мира Александр Шевченко. Его соперником в борьбе за выход в следующую стадию турнира будет 18-я ракетка мира из Италии Лоренцо Музетти. Встреча теннисистов поставлена четвёртым запуском на корте №7 и начнётся приблизительно в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Александра Шевченко и Лоренцо Музетти во втором круге «Ролан Гаррос».

Ранее у спортсменов не было личных встреч. Лоренцо Музетти в текущем грунтовом сезоне играл в четвертьфинале турниров в Марракеше и Монте-Карло, выходил в полуфинал Барселоны, четвёртый круг Рима, а также вылетал из второго круга Мадрида. Александр Шевченко, в свою очередь, играл во втором круге Барселоны и выходил в третий круг Мадрида и Рима.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 18:35 МСК
Лоренцо Музетти
18
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
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Александр Шевченко
87
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
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