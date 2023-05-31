Бычкова — о Мирре Андреевой и Элине Аванесян: заслуженный счёт, заслуженный первый круг

Российская теннисистка Екатерина Бычкова прокомментировала старт россиянок Мирры Андреевой и Элины Аванесян на «Ролан Гаррос»: обе спортсменки уверенно вышли во второй круг соревнований.
«Здесь немного разные проходы: Мирра попала в сетку сама, а Элина как лаки-лузер, и оказалась действительно лаки-лузером. Она показала хороший теннис против Бенчич. Зацепить в первых кругах турнира «Большого шлема» какую-нибудь звезду — мы часто видели такое на женских турнирах. Особенно если это не супертоп, а Бенчич всегда двигалась то вверх, то вниз. У Белинды не пошла игра, а Элина была на отборочных, так что у неё было уже понимание кортов. Она довела матч до конца и, как она сама сказала, смогла поверить в себя. Браво!
Что касается Мирры, она уже тянет на молодого устаканившегося игрока, который в будущем будет показывать отличные результаты. Ей несколько повезло с первым кругом, потому что Элисон Риске — совсем не грунтовый игрок, и в их матче у неё было очень много невынужденных ошибок. Но Мирра хорошо подавала, играла отлично в свой теннис и абсолютно заслуженно прошла во второй круг, потому что её игра по сравнению с теннисом Риске была в разы круче и стабильнее. Заслуженный счёт, заслуженный первый круг, будем следить за ними дальше», — приводит слова Бычковой GoTennis.
- 31 мая 2023
-
16:20
-
16:19
-
16:02
-
15:55
-
15:45
-
15:35
-
15:13
-
15:11
-
14:51
-
14:28
-
14:12
-
14:04
-
13:58
-
13:44
-
13:29
-
13:21
-
13:08
-
12:57
-
12:25
-
12:14
-
11:58
-
11:58
-
11:43
-
11:34
-
11:21
-
11:02
-
10:54
-
10:34
-
10:30
-
10:16
-
10:09
-
09:56
-
09:52
-
09:22
-
09:00