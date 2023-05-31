Бычкова — о Мирре Андреевой и Элине Аванесян: заслуженный счёт, заслуженный первый круг

Российская теннисистка Екатерина Бычкова прокомментировала старт россиянок Мирры Андреевой и Элины Аванесян на «Ролан Гаррос»: обе спортсменки уверенно вышли во второй круг соревнований.

«Здесь немного разные проходы: Мирра попала в сетку сама, а Элина как лаки-лузер, и оказалась действительно лаки-лузером. Она показала хороший теннис против Бенчич. Зацепить в первых кругах турнира «Большого шлема» какую-нибудь звезду — мы часто видели такое на женских турнирах. Особенно если это не супертоп, а Бенчич всегда двигалась то вверх, то вниз. У Белинды не пошла игра, а Элина была на отборочных, так что у неё было уже понимание кортов. Она довела матч до конца и, как она сама сказала, смогла поверить в себя. Браво!

Что касается Мирры, она уже тянет на молодого устаканившегося игрока, который в будущем будет показывать отличные результаты. Ей несколько повезло с первым кругом, потому что Элисон Риске — совсем не грунтовый игрок, и в их матче у неё было очень много невынужденных ошибок. Но Мирра хорошо подавала, играла отлично в свой теннис и абсолютно заслуженно прошла во второй круг, потому что её игра по сравнению с теннисом Риске была в разы круче и стабильнее. Заслуженный счёт, заслуженный первый круг, будем следить за ними дальше», — приводит слова Бычковой GoTennis.