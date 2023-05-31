Украинка Свитолина прокомментировала победу в матче второго круга «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка, бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина высказалась о победе над австралийкой Сторм Хантер в матче второго круга «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:1 в пользу украинки.

«Начало матча было тяжёлым. Сторм играла очень хорошо. У неё были отличные удары, и мне пришлось перестроиться, стать более активной во втором сете. Очень рада, что получилось переломить ход встречи и показать хорошую игру в третьем сете. Я просто боролась, пыталась проанализировать свои ошибки, допущенные в первом сете, хотела заставить соперницу больше двигаться. Это помогло мне в матче», — приводит слова Свитолиной ASAP Sports.

Соперницей Свитолиной в следующем круге станет победительница матча между россиянкой Анной Блинковой и француженкой Каролин Гарсией.