Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига Европы. Финал. Севилья — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Украинка Свитолина прокомментировала победу в матче второго круга «Ролан Гаррос»

Украинка Свитолина прокомментировала победу в матче второго круга «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

Украинская теннисистка, бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина высказалась о победе над австралийкой Сторм Хантер в матче второго круга «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:1 в пользу украинки.

«Начало матча было тяжёлым. Сторм играла очень хорошо. У неё были отличные удары, и мне пришлось перестроиться, стать более активной во втором сете. Очень рада, что получилось переломить ход встречи и показать хорошую игру в третьем сете. Я просто боролась, пыталась проанализировать свои ошибки, допущенные в первом сете, хотела заставить соперницу больше двигаться. Это помогло мне в матче», — приводит слова Свитолиной ASAP Sports.

Соперницей Свитолиной в следующем круге станет победительница матча между россиянкой Анной Блинковой и француженкой Каролин Гарсией.

Материалы по теме
Самсонова и Павлюченкова бьются за 3-й круг «РГ»! Потапова и Касаткина уже там. LIVE!
Live
Самсонова и Павлюченкова бьются за 3-й круг «РГ»! Потапова и Касаткина уже там. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023