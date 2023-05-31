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Дарья Касаткина вышла в третий круг «Ролан Гаррос», одолев Маркету Вондроушову

Дарья Касаткина вышла в третий круг «Ролан Гаррос», одолев Маркету Вондроушову
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Российская теннисистка Дарья Касаткина, девятая ракетка мира, уверенно вышла в третий круг «Ролан Гаррос», в двух сетах обыграв чешскую спортсменку Маркету Вондроушову, 60-ю ракетку мира. Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Спортсменки провели на корте 1 час 42 минуты. За это время Дарья Касаткина реализовала 4 брейк-пойнта из 11 и допустила две двойные ошибки. Маркета Вондроушова, в свою очередь, реализовала 2 брейк-пойнта из 12 и допустила две двойные ошибки.

В следующем круге российская теннисистка встретится с американкой Питон Стирнс, ранее выбившей из турнира чемпионку «Ролан Гаррос» в 2017 году латвийку Елену Остапенко. Касаткина и Стирнс раньше никогда не играли друг с другом.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 14:45 МСК
Маркета Вондроушова
60
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Дарья Касаткина
9
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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