Дарья Касаткина вышла в третий круг «Ролан Гаррос», одолев Маркету Вондроушову
Поделиться
Российская теннисистка Дарья Касаткина, девятая ракетка мира, уверенно вышла в третий круг «Ролан Гаррос», в двух сетах обыграв чешскую спортсменку Маркету Вондроушову, 60-ю ракетку мира. Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:4, 6:4.
Спортсменки провели на корте 1 час 42 минуты. За это время Дарья Касаткина реализовала 4 брейк-пойнта из 11 и допустила две двойные ошибки. Маркета Вондроушова, в свою очередь, реализовала 2 брейк-пойнта из 12 и допустила две двойные ошибки.
В следующем круге российская теннисистка встретится с американкой Питон Стирнс, ранее выбившей из турнира чемпионку «Ролан Гаррос» в 2017 году латвийку Елену Остапенко. Касаткина и Стирнс раньше никогда не играли друг с другом.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 14:45 МСК
60
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
9
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Комментарии
- 31 мая 2023
-
16:44
-
16:30
-
16:29
-
16:20
-
16:19
-
16:02
-
15:55
-
15:45
-
15:35
-
15:13
-
15:11
-
14:51
-
14:28
-
14:12
-
14:04
-
13:58
-
13:44
-
13:29
-
13:21
-
13:08
-
12:57
-
12:25
-
12:14
-
11:58
-
11:58
-
11:43
-
11:34
-
11:21
-
11:02
-
10:54
-
10:34
-
10:30
-
10:16
-
10:09
-
09:56
Партнерский контент