Видеообзор матча Анны Блинковой и Каролин Гарсии во втором круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анна Блинкова (56-я ракетка мира) во втором круге «Ролан Гаррос» сыграла матч с пятой ракеткой мира, француженкой Каролин Гарсией. Блинкова добилась победы в трёх сетах — 4:6, 6:3, 7:5 в её пользу.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор встречи.

Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.

Матч продолжался 2 часа 53 минуты. В первом сете Гарсия сделала брейк в третьем гейме и удержала преимущество до конца партии. Во втором сете соперницы несколько раз брали геймы на подаче друг друга, но Блинкова сделала на один брейк больше (4-3). В третьем сете после обмена брейками Анна смогла выиграть гейм на подаче Гарсии при счёте 5:5 и удержала свою подачу в 12-м гейме.