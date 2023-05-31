Видеообзор матча Анны Блинковой и Каролин Гарсии во втором круге «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Анна Блинкова (56-я ракетка мира) во втором круге «Ролан Гаррос» сыграла матч с пятой ракеткой мира, француженкой Каролин Гарсией. Блинкова добилась победы в трёх сетах — 4:6, 6:3, 7:5 в её пользу.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор встречи.
Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.
Матч продолжался 2 часа 53 минуты. В первом сете Гарсия сделала брейк в третьем гейме и удержала преимущество до конца партии. Во втором сете соперницы несколько раз брали геймы на подаче друг друга, но Блинкова сделала на один брейк больше (4-3). В третьем сете после обмена брейками Анна смогла выиграть гейм на подаче Гарсии при счёте 5:5 и удержала свою подачу в 12-м гейме.
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