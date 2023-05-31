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Грачёва со счётом 2:6, 1:6 проиграла Стивенс во втором круге «Ролан Гаррос»

Грачёва со счётом 2:6, 1:6 проиграла Стивенс во втором круге «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Варвара Грачёва (41-е место в рейтинге WTA) в двух сетах проиграла американке Слоан Стивенс (30-е место) во втором круге «Ролан Гаррос». Грачёва смогла выиграть всего три гейма за игру. Счёт матча — 2:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 15 минут. Ни одна из теннисисток ни разу не подала навылет; Стивенс провела матч без двойных ошибок, Грачёва допустила две. По статистике активно выигранных мячей немного впереди Варвара (16-15), но россиянка допустила больше невынужденных ошибок (30, у Стивенс — 11).

В третьем круге Стивенс встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (58-е место в рейтинге), которая во втором круге переиграла китаянку Чжэн Циньвэнь.

Напомним, на «Ролан Гаррос» — 2022 Грачёва дошла до третьего круга, где в двух сетах проиграла бельгийке Элисе Мертенс.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 17:05 МСК
Слоан Стивенс
30
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Варвара Грачёва
41
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
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