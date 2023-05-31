«Меня конкретно поджало». Потапова — о проигранном сете в матче с Шериф на «Ролан Гаррос»

25-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала напряжённый матч с Маяр Шериф во втором круге «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянки.

«Естественно, это были нервы. Ну и ветер. На самом деле, за час или два до того, как я размялась, на этом же корте была другая ситуация, но всё изменилось: поднялся какой-то безумный ветер, а на разминке был просто штиль. Я ещё сказала: «Идеально, наконец-то нет ветра».

И вот матч, я выхожу на корт, понимаю, что здесь безумный ветер, меня поджало конкретно. А против меня девочка со спинами, которые при ветре работают идеально, она, кажется, не делала ни одной ошибки в первом сете. И вот так всё ушло от меня в первом сете.

Но я так просто никогда ничего не отдам, тем более, камон, мы на «Шлеме». Мы на «Ролан Гаррос», просто так здесь ничего никто не отдаст. Каждый будет бороться, пока судья не скажет: «Гейм, сет, матч». Силы-то у меня были, просто не складывалось. Ну я и стала вычитать. Я пыталась через розыгрыши, корявые удары найти этот ритм, уверенность, чтобы потом наращивать. Но это тоже тяжело давалось, рада, что забрала вторую партию. Был же момент, когда всё могло пойти по-другому. Но соперница тоже один раз ошиблась, я же вцепилась как бультерьер в эти мячи. И после этого она сломалась, ещё и устала. Она так в первых двух сетах бегала, что была непробиваемой стеной китайской. Хоть я и играю очень активно, разводила её по ветру, против ветра, а ей неважно, она просто всё доставала, ещё и так, что мне было неудобно дальше атаковать. Фантастика, конечно», — сказала Потапова в эфире YouTube-канала «Больше».