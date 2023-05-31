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Первая ракетка мира Карлос Алькарас проиграл первый сет на «Ролан Гаррос» — 2023

Первая ракетка мира Карлос Алькарас проиграл первый сет на «Ролан Гаррос» — 2023
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Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас проиграл первый сет на «Ролан Гаррос» — 2023.

Это произошло во втором круге соревнований в Париже. В данный момент Алькарас (1) сражается с представителем Японии Таро Дэниэлом. В первом сете Карлос разгромил соперника со счётом 6:1, однако уже в следующем уступил со счётом 3:6.

Отметим, что на старте Открытого чемпионата Франции Алькарас одержал разгромную победу со счётом 6:0, 6:2, 7:6 над 159-й ракеткой мира, представителем Италии Флавио Коболли (Q).

В отсутствие 14-кратного чемпиона «Ролан Гаррос» соотечественника Рафаэля Надаля 20-летний Алькарас, по мнению экспертов, является одним из главных фаворитов текущих соревнований.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 17:25 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 5  
1 		6 1 2  
             
Таро Дэниэл
112
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
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