Остапенко покрыла матом одного из членов своей команды по ходу матча на «Ролан Гаррос»
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 17-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко выругалась матом на одного из членов своей команды по ходу матча второго круга на Открытом чемпионате Франции – 2023.
Инцидент произошёл в первом сете при счёте 4:1 в пользу соперницы Елены. Остапенко матом на русском языке призывала одну из сидевших в её боксе женщин «закрыть рот» и убираться с трибуны. Отметим, что в боксе Остапенко на «Ролан Гаррос» находится тренер Марина Марьенко – мама седьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва. Также в боксе Елены по традиции находится её мама.
Напомним, Остапенко встречалась с представительницей США Питон Стирнс. Елена сенсационно проиграла Стирнс со счётом 3:6, 6:1, 2:6.
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