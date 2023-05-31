«Мы не выбираем, с кем играть». Касаткина — о победе над Вондроушовой на «Ролан Гаррос»

Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала выход в третий круг «Ролан Гаррос» — 2023. В матче второго круга россиянка со счётом 6:4, 6:4 обыграла чешку Маркету Вондроушову.
«Успех на прошлогоднем «Ролан Гаррос» не даёт мне никакого преимущества, наоборот. Потому что, хочется мне или нет, появилось давление. Но я пытаюсь справляться. На данный момент я добиваюсь успеха и просто хочу продолжать в том же духе.
Маркета во втором раунде – это катастрофа. Была совсем не рада увидеть её в соперниках во втором раунде, но мы не выбираем, с кем играть. Кажется, мы играли здесь во втором раунде в 2017-м, так что я знала, что будет тяжело. Осознала это, когда на первые четыре гейма ушло полчаса. Очень выматывающе, уже в середине первого сета мы очень устали. Думаю, мы показали хороший уровень тенниса, надеюсь, всем понравилось. Всегда приятно выигрывать такие матчи», — сказала Касаткина на послематчевой пресс-конференции.
- 31 мая 2023
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