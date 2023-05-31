«Тренировала его с 10 лет». Дарья Касаткина — о невероятном твинере на «Ролан Гаррос»

Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала то, что исполнила невероятный твинер по ходу матча второго круга «Ролан Гаррос», где встречалась с чешкой Маркетой Вондроушовой.
«Мой твинер? Один раз уже выигрывала твинером в Торонто в 2017-м, против Роберты Винчи, так что теперь у меня два таких. У нас было что-то типа урока с Наоми (Осакой), но, кажется, после она ни разу не пыталась его сделать. Да ей и не нужно. Она очень хороша на задней линии. Но если Бьянка хочет, конечно, я постараюсь её показать, но это тяжело. Я тренировала этот удар с 10 лет, так что у неё мало времени (смеётся).
Секрет хорошего твинера – не думать, что собираешься его сделать, а просто делать. Иногда он приходит из ниоткуда», — сказала Касаткина на послематчевой пресс-конференции.
- 31 мая 2023
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