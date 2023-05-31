Рублёв уверенно выиграл первый сет в матче второго круга «Ролан Гаррос» с Муте

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв со счётом 6:4 выиграл первый сет матча с французом Корентеном Муте (61-я ракетка мира) во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023.

Рублёв сделал брейк уже в первом гейме матча. Затем Андрей не смог реализовать два брейк-пойнта при счёте 3:1 по геймам, однако, не проиграв ни одного гейма на своей подаче, удержал своё преимущество до конца сета.

Первая партия продолжалась 46 минут. Андрей выполнил два эйса и допустил столько же двойных ошибок. Россиянин выиграл 77% очков на своей первой подаче и 50% — на второй.

В случае победы следующим соперником Рублёва станет итальянец Лоренцо Сонего (48-я ракетка мира), во втором круге в трёх сетах переигравший француза Уго Умбера.