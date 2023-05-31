Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига Европы. Финал. Севилья — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв уверенно выиграл первый сет в матче второго круга «Ролан Гаррос» с Муте

Рублёв уверенно выиграл первый сет в матче второго круга «Ролан Гаррос» с Муте
Комментарии

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв со счётом 6:4 выиграл первый сет матча с французом Корентеном Муте (61-я ракетка мира) во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023.

Рублёв сделал брейк уже в первом гейме матча. Затем Андрей не смог реализовать два брейк-пойнта при счёте 3:1 по геймам, однако, не проиграв ни одного гейма на своей подаче, удержал своё преимущество до конца сета.

Первая партия продолжалась 46 минут. Андрей выполнил два эйса и допустил столько же двойных ошибок. Россиянин выиграл 77% очков на своей первой подаче и 50% — на второй.

В случае победы следующим соперником Рублёва станет итальянец Лоренцо Сонего (48-я ракетка мира), во втором круге в трёх сетах переигравший француза Уго Умбера.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 19:25 МСК
Корентен Муте
61
Франция
Корентен Муте
К. Муте
3-й сет
0 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		2 1    
6 		6 1    
             
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023