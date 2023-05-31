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Карен Хачанов вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос» — 2023, где сразится с Танаси Коккинакисом

Карен Хачанов вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос» — 2023, где сразится с Танаси Коккинакисом
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, 11-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2023.

В матче второго раунда Хачанов (11) со счётом 6:3, 6:4, 6:2 обыграл представителя Молдавии Раду Албота (113-я ракетка мира). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 19 минут. Хачанов шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Албота четыре эйса, четыре двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Хачанова станет представитель Австралии Танаси Коккинакис (WC), который в пятисетовом поединке одолел трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» (в том числе «Ролан Гаррос») швейцарца Стэна Вавринку.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 17:35 МСК
Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
3 		4 2    
             
Раду Албот
113
Молдавия
Раду Албот
Р. Албот
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