Карен Хачанов вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос» — 2023, где сразится с Танаси Коккинакисом
Поделиться
Серебряный призёр Олимпиады-2020, 11-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2023.
В матче второго раунда Хачанов (11) со счётом 6:3, 6:4, 6:2 обыграл представителя Молдавии Раду Албота (113-я ракетка мира). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 19 минут. Хачанов шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Албота четыре эйса, четыре двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
Следующим соперником Хачанова станет представитель Австралии Танаси Коккинакис (WC), который в пятисетовом поединке одолел трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» (в том числе «Ролан Гаррос») швейцарца Стэна Вавринку.
Комментарии
- 31 мая 2023
-
21:12
-
20:52
-
20:45
-
20:31
-
20:24
-
20:14
-
20:10
-
19:55
-
19:52
-
19:46
-
19:38
-
19:37
-
19:27
-
19:02
-
18:56
-
18:51
-
18:49
-
18:25
-
18:22
-
18:20
-
17:53
-
17:51
-
17:39
-
17:06
-
16:44
-
16:30
-
16:29
-
16:20
-
16:19
-
16:02
-
15:55
-
15:45
-
15:35
-
15:13
-
15:11
Партнерский контент