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Карлос Алькарас вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос», где встретится с Денисом Шаповаловым

Карлос Алькарас вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос», где встретится с Денисом Шаповаловым
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Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2023.

В матче второго раунда Алькарас (1) со счётом 6:1, 3:6, 6:1, 6:2 обыграл представителя Японии Таро Дэниэла. Встреча продлилась 2 часа и 27 минут. Алькарас два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Дэниэла ни одного эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Следующим соперником Алькараса в Париже станет бывшая 10-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов (26).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 49 600 000. Его действующим и 14-кратным чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, отказавшийся защищать прошлогодний титул.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 17:25 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 6  
1 		6 1 2  
             
Таро Дэниэл
112
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
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