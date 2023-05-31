Карлос Алькарас вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос», где встретится с Денисом Шаповаловым
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Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2023.
В матче второго раунда Алькарас (1) со счётом 6:1, 3:6, 6:1, 6:2 обыграл представителя Японии Таро Дэниэла. Встреча продлилась 2 часа и 27 минут. Алькарас два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Дэниэла ни одного эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Следующим соперником Алькараса в Париже станет бывшая 10-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов (26).
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 49 600 000. Его действующим и 14-кратным чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, отказавшийся защищать прошлогодний титул.
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