Норри вышел в третий круг «Ролан Гаррос», где может встретиться с Шевченко

Британский теннисист Кэмерон Норри (13-я ракетка мира) в трёх сетах обыграл француза Люка Пуя (675-я ракетка мира) и вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2023. Там его соперником в случае победы в матче с итальянцем Лоренцо Музетти станет россиянин Александр Шевченко (87-я ракетка мира). Норри переиграл соперника со счётом 6:1, 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 47 минут. Норри выполнил два эйса и не допустил ни одной двойной ошибки. Максимальная скорость его подачи составила 199 км/ч (у Пуя — 213 км/ч), также Кэмерон выиграл 14 из 16 мячей при игре на сетке.

В первом матче турнира Норри в пяти сетах обыграл француза Бенуа Пэра. На «Ролан Гаррос» — 2022 он дошёл до третьего круга: тогда британец уступил российскому теннисисту Карену Хачанову.