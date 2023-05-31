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Норри вышел в третий круг «Ролан Гаррос», где может встретиться с Шевченко

Норри вышел в третий круг «Ролан Гаррос», где может встретиться с Шевченко
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Британский теннисист Кэмерон Норри (13-я ракетка мира) в трёх сетах обыграл француза Люка Пуя (675-я ракетка мира) и вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2023. Там его соперником в случае победы в матче с итальянцем Лоренцо Музетти станет россиянин Александр Шевченко (87-я ракетка мира). Норри переиграл соперника со счётом 6:1, 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 47 минут. Норри выполнил два эйса и не допустил ни одной двойной ошибки. Максимальная скорость его подачи составила 199 км/ч (у Пуя — 213 км/ч), также Кэмерон выиграл 14 из 16 мячей при игре на сетке.

В первом матче турнира Норри в пяти сетах обыграл француза Бенуа Пэра. На «Ролан Гаррос» — 2022 он дошёл до третьего круга: тогда британец уступил российскому теннисисту Карену Хачанову.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 18:40 МСК
Люка Пуй
675
Франция
Люка Пуй
Л. Пуй
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		3 3    
6 		6 6    
             
Кэмерон Норри
13
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
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