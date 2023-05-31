Видеообзор победы Арины Соболенко во втором круге «Ролан Гаррос»
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Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в следующую стадию «Ролан Гаррос»— 2023, обыграв в матче второго круга свою соотечественницу Ирину Шиманович (214-я ракетка мира) — 7:5, 6:2.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор встречи.
Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.
Встреча теннисисток продлилась 1 час и 29 минут. Соболенко два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Шиманович два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Следующей соперницей Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2023 станет победительница матча Магдалена Фрех (Польша) — Камилла Рахимова (Россия).
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