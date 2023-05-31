Видеообзор победы Алькараса в матче с Дэниэлом на «Ролан Гаррос» — 2023
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Первая ракетка мира, 20-летний испанский теннисист Карлос Алькарас во втором круге «Ролан Гаррос» сыграл матч с японским теннисистом Таро Дэниэлом. Алькарас одержал победу в четырёх сетах — 6:1, 3:6, 6:1, 6:2.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор матча Открытого чемпионата Франции.
Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.
Встреча продлилась 2 часа и 27 минут. Алькарас два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Дэниэла ни одного эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Соперником Алькарса по матчу третьего круга станет канадский теннисист Денис Шаповалов (32-я ракетка мира).
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