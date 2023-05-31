Рублёв проиграл сет в матче с Муте, но ведёт по партиям 2:1

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв проиграл третий сет в матче с французом Корентеном Муте (61-я ракетка мира) во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023. Теперь счёт по партиям — 2:1 в пользу Рублёва (6:4, 6:2, 3:6).
Первый сет Рублёв выиграл, сделав брейк в первом гейме в матче. Во второй партии Андрею удалось дважды выиграть гейм на подаче соперника, в то время как Муте не сделал ни одного брейка. В третьем сете Рублёв упустил гейм на своей подаче при счёте 1:2 по геймам, Муте удержал преимущество и одержал победу в сете.
В третьей партии Андрей выполнил два эйса и допустил две двойные ошибки, процент первой подачи составил 43%. В третьем сете у Рублёва не было ни одного брейк-пойнта, соперник реализовал один из двух полученных брейк-пойнтов.
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