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Рублёв проиграл сет в матче с Муте, но ведёт по партиям 2:1

Рублёв проиграл сет в матче с Муте, но ведёт по партиям 2:1
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Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв проиграл третий сет в матче с французом Корентеном Муте (61-я ракетка мира) во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023. Теперь счёт по партиям — 2:1 в пользу Рублёва (6:4, 6:2, 3:6).

Первый сет Рублёв выиграл, сделав брейк в первом гейме в матче. Во второй партии Андрею удалось дважды выиграть гейм на подаче соперника, в то время как Муте не сделал ни одного брейка. В третьем сете Рублёв упустил гейм на своей подаче при счёте 1:2 по геймам, Муте удержал преимущество и одержал победу в сете.

В третьей партии Андрей выполнил два эйса и допустил две двойные ошибки, процент первой подачи составил 43%. В третьем сете у Рублёва не было ни одного брейк-пойнта, соперник реализовал один из двух полученных брейк-пойнтов.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 19:25 МСК
Корентен Муте
61
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		2 6 3  
6 		6 3 6  
             
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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