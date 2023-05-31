Рублёв в четырёх сетах одержал победу в матче с Муте, его следующий соперник — Сонего

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв в четырёх сетах выиграл матч с французом Корентеном Муте (61-я ракетка мира) во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023. Счёт: 6:4, 6:2, 3:6, 6:3. Следующим соперником Рублёва станет итальянец Лоренцо Сонего (48-я ракетка мира).
Первый сет Рублёв выиграл, сделав брейк в первом гейме в матче; во второй партии Андрей сделал два брейка. В третьем сете Рублёв упустил гейм на своей подаче при счёте 1:2 по геймам, Муте удержал преимущество и одержал победу в сете. В начале четвёртой партии соперники обменялись брейками, а затем Рублёв выиграл гейм на подаче Муте при счёте 4:3, после чего успешно подал на матч.
Матч продолжался 2 часа 58 минут. Рублёв выполнил больше эйсов (6 — 2), но допустил больше двойных ошибок (5 — 4), чем соперник. Процент первой подачи Андрея — 62% (60% у Муте).
Рублёв и его соперник по третьему кругу «Ролан Гаррос» Сонего ранее играли друг с другом дважды, счёт по личным встречам — 1:1. Итальянец во втором круге в трёх сетах переиграл француза Уго Умбера.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|6
|3
|
|6
|3
|6
- 31 мая 2023
-
22:47
-
22:47
-
22:32
-
22:24
-
22:11
-
21:57
-
21:52
-
21:38
-
21:29
-
21:19
-
21:14
-
21:12
-
20:52
-
20:45
-
20:31
-
20:24
-
20:14
-
20:10
-
19:55
-
19:52
-
19:46
-
19:38
-
19:37
-
19:27
-
19:02
-
18:56
-
18:51
-
18:49
-
18:25
-
18:22
-
18:20
-
17:53
-
17:51
-
17:39
-
17:06