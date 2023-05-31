Рублёв в четырёх сетах одержал победу в матче с Муте, его следующий соперник — Сонего

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв в четырёх сетах выиграл матч с французом Корентеном Муте (61-я ракетка мира) во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023. Счёт: 6:4, 6:2, 3:6, 6:3. Следующим соперником Рублёва станет итальянец Лоренцо Сонего (48-я ракетка мира).

Первый сет Рублёв выиграл, сделав брейк в первом гейме в матче; во второй партии Андрей сделал два брейка. В третьем сете Рублёв упустил гейм на своей подаче при счёте 1:2 по геймам, Муте удержал преимущество и одержал победу в сете. В начале четвёртой партии соперники обменялись брейками, а затем Рублёв выиграл гейм на подаче Муте при счёте 4:3, после чего успешно подал на матч.

Матч продолжался 2 часа 58 минут. Рублёв выполнил больше эйсов (6 — 2), но допустил больше двойных ошибок (5 — 4), чем соперник. Процент первой подачи Андрея — 62% (60% у Муте).

Рублёв и его соперник по третьему кругу «Ролан Гаррос» Сонего ранее играли друг с другом дважды, счёт по личным встречам — 1:1. Итальянец во втором круге в трёх сетах переиграл француза Уго Умбера.