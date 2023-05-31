Александр Шевченко потерпел разгромное поражение от Музетти во 2-м круге «Ролан Гаррос»

87-я ракетка мира российский теннисист Александр Шевченко не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2023.
В матче второго раунда Шевченко потерпел разгромное поражение от представителя Италии Лоренцо Музетти (17). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1, 6:2 в пользу итальянца. Матч продлился 1 час и 41 минуту. Шевченко один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал три заработанных брейк-пойнта. На счету Музетти один эйс, ни одной двойной ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.
Следующим соперником Музетти станет первая ракетка Великобритании Кэмерон Норри (14).
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 49 600 000. Его действующим и 14-кратным чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, отказавшийся защищать прошлогодний титул.
- 31 мая 2023
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