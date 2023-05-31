127-я ракетка мира Таусон обыграла Фернандес и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
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Датская теннисистка Клара Таусон (127-я ракетка мира), пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию, в трёх сетах (6:3, 5:7, 6:4) обыграла канадку Лейлу Фернандес (49-я ракетка) во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023.
Матч продолжался 2 часа 27 минут. Фернандес больше раз подала навылет (5 — 3), по двойным ошибкам у соперниц равенство (6 — 6). Канадка также лидировала по проценту первой подачи (73% на 58%).
В третьем круге Таусон встретится с победительницей матча Элина Аванесян (Россия) — Леолия Жанжан (Франция). В первом круге Клара переиграла представительницу Беларуси Александру Саснович (51-я ракетка мира). Датчанка дебютировала на Открытом чемпионате Франции в 2020 году, но в 2022 году пропустила этот турнир.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 20:15 МСК
49
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|4
|
|5
|6
127
Клара Таусон
К. Таусон
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