127-я ракетка мира Таусон обыграла Фернандес и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Датская теннисистка Клара Таусон (127-я ракетка мира), пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию, в трёх сетах (6:3, 5:7, 6:4) обыграла канадку Лейлу Фернандес (49-я ракетка) во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023.

Матч продолжался 2 часа 27 минут. Фернандес больше раз подала навылет (5 — 3), по двойным ошибкам у соперниц равенство (6 — 6). Канадка также лидировала по проценту первой подачи (73% на 58%).

В третьем круге Таусон встретится с победительницей матча Элина Аванесян (Россия) — Леолия Жанжан (Франция). В первом круге Клара переиграла представительницу Беларуси Александру Саснович (51-я ракетка мира). Датчанка дебютировала на Открытом чемпионате Франции в 2020 году, но в 2022 году пропустила этот турнир.