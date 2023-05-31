Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига Европы. Финал. Севилья — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

127-я ракетка мира Таусон обыграла Фернандес и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

127-я ракетка мира Таусон обыграла Фернандес и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Комментарии

Датская теннисистка Клара Таусон (127-я ракетка мира), пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию, в трёх сетах (6:3, 5:7, 6:4) обыграла канадку Лейлу Фернандес (49-я ракетка) во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023.

Матч продолжался 2 часа 27 минут. Фернандес больше раз подала навылет (5 — 3), по двойным ошибкам у соперниц равенство (6 — 6). Канадка также лидировала по проценту первой подачи (73% на 58%).

В третьем круге Таусон встретится с победительницей матча Элина Аванесян (Россия) — Леолия Жанжан (Франция). В первом круге Клара переиграла представительницу Беларуси Александру Саснович (51-я ракетка мира). Датчанка дебютировала на Открытом чемпионате Франции в 2020 году, но в 2022 году пропустила этот турнир.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 20:15 МСК
Лейла Фернандес
49
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 4
6 		5 6
         
Клара Таусон
127
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Материалы по теме
Что это было? Соперник Рублёва с криком полез на судейскую вышку!
Что это было? Соперник Рублёва с криком полез на судейскую вышку!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023