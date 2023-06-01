«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 31 мая

Подошёл к концу четвёртый игровой день женского турнира «Ролан Гаррос» — 2023. Были сыграны матчи второго круга турнира.
Элина Свитолина (Украина, SR) — Сторм Хантер (Австралия, Q) — 2:6, 6:3, 6:1.
Элисе Мертенс (Бельгия, 28) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия, LL) — 6:3, 7:6.
Питон Стирнс (США) — Елена Остапенко (Латвия, 17) — 6:3, 1:6, 6:2.
Джессика Пегула (США, 3) — Камила Джорджи (Италия) — 6:2, W/O.
Анастасия Потапова (Россия, 24) — Маяр Шериф (Египет) — 3:6, 6:4, 6:1.
Анна Блинкова (Россия) — Каролин Гарсия (Франция, 5) — 4:6, 6:3, 7:5.
Анастасия Павлюченкова (Россия, SR) — Людмила Самсонова (Россия, 15) — 4:6, 7:5, 7:5.
Дарья Касаткина (Россия, 9) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:3, 6:4.
Юлия Путинцева (Казахстан) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 19) — 6:3, 4:6, 6:2.
Каролина Мухова (Чехия) — Надия Подороска (Аргентина) — 6:3, 0:6, 6 3.
Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Ирина Шиманович (Беларусь) — 7:5, 6:2.
Слоан Стивенс (США) — Варвара Грачёва (Россия) — 6:2, 6:1.
Ирина Бегу (Румыния, 27) — Сара Эррани (Италия) — 6:3, 6:0.
Клара Таусон (Дания, Q) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:3, 5:7, 6:4.
Камилла Рахимова (Россия) — Магдалена Фрех (Польша) — 6:3, 6:4.
Элина Аванесян (Россия, LL) — Леолия Жанжан (Франция, WC) — 6:0, 7:5.
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