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Джокович в трёх сетах обыграл Фучовича и теперь встретится с Давидович-Фокиной

Джокович в трёх сетах обыграл Фучовича и теперь встретится с Давидович-Фокиной
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Третья ракетка мира, двухкратный победитель «Ролан Гаррос» серб Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, где встретится с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной (34-я ракетка мира).

Во втором круге турнира Джокович в трёх сетах обыграл венгерского теннисиста Мартона Фучовича (83-я ракетка). Счёт матча — 7:6 (7:2), 6:0, 6:3.

В первом сете соперники обменялись брейками, на тай-брейке сильнее оказался Джокович. Во втором сете Новак разгромил соперника, не отдав Фучовичу ни одного гейма. В третьем сете теннисисты несколько раз делали брейки — принёсший победу гейм на подаче Мартона Новак выиграл при счёте 5:3 в свою пользу.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 21:30 МСК
Новак Джокович
3
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6    
6 2 		0 3    
             
Мартон Фучович
83
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
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