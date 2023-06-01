Джокович в трёх сетах обыграл Фучовича и теперь встретится с Давидович-Фокиной

Третья ракетка мира, двухкратный победитель «Ролан Гаррос» серб Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, где встретится с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной (34-я ракетка мира).

Во втором круге турнира Джокович в трёх сетах обыграл венгерского теннисиста Мартона Фучовича (83-я ракетка). Счёт матча — 7:6 (7:2), 6:0, 6:3.

В первом сете соперники обменялись брейками, на тай-брейке сильнее оказался Джокович. Во втором сете Новак разгромил соперника, не отдав Фучовичу ни одного гейма. В третьем сете теннисисты несколько раз делали брейки — принёсший победу гейм на подаче Мартона Новак выиграл при счёте 5:3 в свою пользу.