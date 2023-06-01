«С легендой». Дарья Касаткина опубликовала совместное фото с Земфирой*
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Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала совместное фото с певицей Земфирой*. Также в кадре присутствует фигуристка Наталья Забияко.
«Привет, ромашки. Долгожданное фото с легендой (это я про Наташу). А если серьёзно, то очень рада второй год подряд видеть у себя в боксе одного из своих кумиров», — написала Касаткина в своём телеграм-канале.
Земфира* была замечена в боксе Касаткиной во время её матча во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023. Напомним, Касаткина со счётом 6:4, 6:4 обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову. Следующей соперницей Дарьи станет 21-летняя американская теннисистка Питон Стирнс.
*признана в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.
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