«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 1 июня

Сегодня, 1 июня, на Открытом чемпионате Франции — 2023 продолжатся матчи второго круга в женском одиночном разряде, а также первого круга в женском парном разряде. На корт в том числе выйдут россиянки Диана Шнайдер, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Любовь Самсонова, Анна Блинкова, Варвара Грачёва, Анастасия Потапова, Камилла Рахимова.

Расписание четвёртого дня «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде

(примерное начало матчей по московскому времени)

12:00. Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Линда Носкова (Чехия)

12:00. Диана Шнайдер (Россия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14)

12:00. Кейла Дей (США, Q) — Мэдисон Кис (США, 20)

12:30. Диан Парри (Франция, WC) — Мирра Андреева (Россия, Q)

14:30. Екатерина Александрова (Россия, 23) — Анна-Лена Фридзам (Германия)

14:30. Бернарда Пера (США) — Донна Векич (Хорватия, 22)

15:15. Ига Свёнтек (Польша, 1) — Клэр Лю (США)

16:00. Юлия Грабер (Австрия) — Кори Гауфф (США, 6)

16:45. Осеан Доден (Франция) — Онс Жабер (Тунис, 7)

18:30. Лорен Дэвис (США) — Леся Цуренко (Украина)

Расписание второго игрового дня «Ролан Гаррос» в женском парном разряде

12:00. Лидия Морозова (Беларусь)/Ребека Масарова (Испания) — Вероника Кудерметова/Любовь Самсонова (Россия, 15)

13:30. Марта Костюк (Украина)/ Елена-Габриэла Русе (Румыния) (13) — Анна Блинкова/Варвара Грачёва (Россия)

16:30. Суко Аояма/Эна Сибахара (Япония) — Екатерина Александрова/Анастасия Потапова (Россия)

18:30. Юлия Путинцева (Казахстан)/Камилла Рахимова (Россия) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Синьюй Ван (Китай)