Джокович превзошёл Надаля и Коннорса по количеству сетов, выигранных со счётом 6:0 на ТБШ

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович обошёл испанца Рафаэля Надаля и американца Джимми Коннорса по количеству сетов на турнирах «Большого шлема», выигранных со счётом 6:0.
Это произошло во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023. Джокович обыграл венгра Мартона Фучовича со счётом 7:6 (7:2), 6:0, 6:3. Для Новака это 45-я «баранка» на мэйджоре в карьере.
В данный момент по данному показателю Джоковича обходят только:
Андре Агасси (США) – 50;
Рой Эмерсон (Австралия) – 47;
Роджер Федерер (Швейцария) – 46.
Отметим, что ни один из теннисистов данного списка не является действующим участником тура.
В третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023 Джокович встретится с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной (34-я ракетка мира).
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