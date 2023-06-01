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«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 31 мая

Подошёл к концу четвёртый игровой день мужского турнира «Ролан Гаррос» — 2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами некоторых матчей.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2023, мужчины. Четвёртый игровой день, 31 мая

Стефанос Циципас (Греция, 5) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.

Себастьян Офнер (Австрия, Q) — Себастьян Корда (США, 24) – 6:3, 7:6 (7:1), 6:4.

Танаси Коккинакис (Австралия, WC) – Стэн Вавринка (Швейцария) — 3:6, 7:5, 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.

Андрей Рублёв (Россия, 7) — Корентен Муте (Франция) — 6:4, 6:2, 3:6, 6:3.

Карен Хачанов (Россия, 11) — Раду Албот (Молдавия, Q) – 6:3, 6:4, 6:2.

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Таро Дэниэл (Япония) – 6:1, 3:6, 6:1, 6:2.

Лоренцо Музетти (Италия, 17) — Александр Шевченко (Россия) – 6:1, 6:1, 6:2.

Новак Джокович (Сербия, 3) — Мартон Фучович (Венгрия) – 7:6 (7:2), 6:0, 6:3.