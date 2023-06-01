Джокович – о предмете на груди во время матча: моя команда разработала нанотехнологию

Сербский теннисист Новак Джокович с юмором ответил на вопрос о том, что было на его груди во время матча с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем (7:6 (7:2), 6:0, 6:3).

«Когда я был ребенком, мне очень нравился Железный человек, поэтому я пытаюсь изображать Железного человека. Моя команда разработала невероятно эффективную нанотехнологию, которая помогает мне показывать лучшие результаты на площадке, так что это самый большой секрет моей карьеры. Если бы не это, я бы, наверное, здесь не сидел», — приводит слова Джоковича AP News.

Во время матча телекамеры зафиксировали какой-то предмет, который находился прямо посреди груди Джоковича. Комментаторы пошутили, что это как-то связано с Железным человеком из комиксов Marvel.