Рублёв: Муте мог выиграть, если бы у меня поехала крыша
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Российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями после игры с французом Корентеном Муте в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2023. Игра завершилась со счётом 6:4, 6:2, 3:6, 6:3.
«С такими игроками, как мой соперник, нужно иметь терпение и спокойствие, потому что всё зависит от себя самого. И он мог выиграть, только если бы у меня поехала крыша от того, что он подаёт с руки, где-то укорачивает и зарезает. Если ты сам себя заведёшь и начнёшь психовать, то у него могут быть шансы. Но если целостно смотреть и играть спокойно, то всё будет нормально. Подача сильнее, чем у него, удар справа тоже сильнее, да и удар слева сильнее. В таком случае всё зависит себя самого», – сказал Рублёв в интервью канала «Больше!».
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